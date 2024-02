Virtus Bologna-Partizan Belgrado, le pagelle: Lundberg e Cordinier determinanti, stecca LeDay

La Virtus Segafredo Bologna compie un altro, importantissimo passo verso la conquista di un posto ai playoff di Eurolega battendo 88-84 il Partizan Belgrado al termine di un match dalle mille emozioni. DI seguito le pagelle della gara.

Virtus Segafredo Bologna

Isaiah Cordinier 8 – Assieme a Lundberg firma la rimonta vincente a meno di 4’ dalla fine. 12 punti e tantissima energia. Prestazione totale.

Iffe Lundberg 8.5 – Nonostante l’eccellente prova di Cordinier, va a lui che ancora una volta gela gli avversari nel momento chiave. A decidere la gara questa volta è stata una tripla a meno di 10” dalla fine che ha fatto salire il suo bottino a quota 20 punti.

Marco Belinelli 7,5 – Al pari di Lundberg manda a bersaglio 20 punti, cercando di segnare il passo del primo tentativo di fuga della Virtus.

Alessandro Pajola 6,5 – I numeri non rendono forse giustizia alla sua gara di grande grinta e cuore.

Toko Shengelia 6 – Torna dopo qualche gara di stop e ci mette grinta ed energia anche se l’autonomia è ancora ridotta.

Daniel Hackett 6 – Mette ordine in regia e cerca di dare ritmo ai compagni, in una serata in cui il tiro non lo assiste. Sbanda un po’ difensivamente nel momento della rimonta serba.

Jordan Mickey 5.5 – Approccio troppo soft. Commette un paio di errori che rischiano di costare cari.

Bryant Dunston 7.5 – Ministro della difesa. In attacco non si vede molto ma dietro non fa passare uno spillo.

Awudu Abass 7 – Ci mette cuore ed energia e mette i sigilli sulla vittoria bianconera.

Luca Banchi 7.5 – Tiene unita la squadra nel momento più critico e dà fiducia al suo organico. Collante determinante.

Partizan Belgrado

Jaleen Smith 5.5 – Era uno degli ex di serata poiù attesi ma non riesce a incidere. Parte co 4 punti e poi si spegne alla distanza.

Zach Leday 4 – Oggetto misterioso. Chiude a 0 punti ed è in balia dei lunghi avversari.

Aleksa Avramovic 7 – Anima la rimonta serba con 16 punti.

Balsa Koprivica 6 – Migliore tra i lunghi per energia e spirito

Kevin Punter 6.5 – Parte con il freno a mano tirato ma poi quando si sveglia diventa immarcabile. Potenziale MVP in caso di successo serbo.

Alen Smailagic 6 – Si sbatte e segna i liberi del sorpasso prima della tripla di Lundberg

James Nunnally 7 – Tra i migliori dei suoi nella rimonta. Canestri e sostanza.

Perry Dozier 6 – 10 punti ma da lui ci si aspetta molto di più. Troppo altalenante

Mateusz Ponitka 5 – Gioca 13’ ma la sua presenza passa pressoché inosservata.

Frank Kaminsky 5 – Perde la battaglia a distanza contro Dunston e non lascia il segno.

Bruno Caboclo 5 – Gioca all’inizio, commette qualche errore pesante e poi viene lasciato in panchina.

Zeljko Obradovic 6.5 – Tiene in partita i suoi con esperienza.

Foto: Virtus Bologna