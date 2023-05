Virtus Bologna, patron Zanetti: “Milano favorita per la vittoria dello scudetto”

Il patron della Virtus Bologna, Massimo Zanetti, è intervenuto nel corso dell’evento Il Foglio a San Siro 2023 che oggi sta ospitando, allo stadio Meazza di Milano, le personalità più importanti dello sport italiano.

Zanetti ha parlato degli imminenti playoff, indicando l’Olimpia Milano come favorita rispetto alle V Nere.

Spero di arrivare in finale e giocarla contro Milano, vinca il migliore. Penso però le loro abbiano qualcosa in più, come Schio nella finale del campionato femminile.

Poi il presidente bianconero ha parlato della prossima stagione, dicendosi pressoché certo di partecipare all’EuroLega e preannunciando una campagna acquisti importante.

Avere giocatori italiani è fondamentale, bisogna dare loro fiducia. Sono contento del nostro ritorno in EuroLega, avevamo una squadra costruita per vincere l’EuroCup e abbiamo preso dei rinforzi per puntare ai playoff, presto però ci siamo resi conto, con un po’ di sorpresa, di quanto fosse enorme la differenza fra le due coppe. Ci attrezzeremo per l’anno prossimo, sono quasi certo che ci saremo.