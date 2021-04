Virtus Bologna, per il futuro spunta anche Simone Pianigiani

Dopo la mancata finale di EuroCup e conseguente non qualificazione per la prossima Eurolega, la panchina di Sasha Djordjevic sembra sempre più traballante. Probabilmente le strade della Virtus Bologna e del coach serbo, arrivato nel marzo 2019, si separeranno e stanno circolando già i nomi dei possibili sostituti. Il più caldo, ma difficilmente percorribile, è quello di Walter De Raffaele, attuale coach di Venezia. Secondo quanto riportato da Superbasket, però, tra le opzioni ci sarebbe anche un clamoroso ritorno in Italia di Simone Pianigiani. Il tecnico italiano negli ultimi mesi è stato in Cina prima come allenatore e successivamente come consulente dei Beijing Ducks. Pianigiani sarebbe comunque fisicamente già in Italia al momento, rientrato dopo aver cambiato ruolo nel club cinese.

L’ultima esperienza da allenatore in Serie A è ovviamente quella con Milano, terminata nel 2019 con l’avvento di Ettore Messina. In carriera in Italia Pianigiani ha vinto 6 Scudetti, 5 con Siena e 1 con Milano, 7 Supercoppe Italiane, 3 Coppe Italia, oltre che il premio di miglior allenatore nella stagione 2006-07.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.