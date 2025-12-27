Virtus Bologna, polemica con l’Olympiacos per l’ultima rimessa durata più di 5 secondi

La Virtus Bologna è caduta con onore ieri sera contro l’Olympiacos, 94-97, nel 18° turno di EuroLega. La sconfitta bianconera è stata accompagnata però da alcune polemiche, quasi una costante quando si parla dell’Olympiacos negli ultimi anni: in particolare, le discussioni riguardano l’ultima rimessa del club greco, sul punteggio di 94-95. Non servono grosse interpretazioni: cronometrando, è chiaro che Tyler Dorsey abbia impiegato più dei 5 secondi consentiti per rimettere la palla in gioco. Gli arbitri avrebbero dovuto fischiare cambio possesso, ma non lo hanno fatto, così la palla è finita a Milutinov e poi, dopo la circolazione, ad Alec Peters che con un 2/2 ai liberi ha chiuso il match.

“Quei 5 secondi erano 6” ha dichiarato poi in conferenza stampa Paolo Ronci, DG della Virtus Bologna.

🤔 LA RIMESSA FINALE

L’infrazione di 5 secondi NON sanzionata all’Olympiacos nella rimessa finale sul 94-95 a 6.5 secondi dalla fine. Riguardando le immagini, la rimessa avviene oltre i 5 secondi.#virtusbologna #euroleague pic.twitter.com/ivRoRtPMWJ — Pianeta_Basket (@PianetaBasketIT) December 26, 2025

Foto: Virtus Bologna