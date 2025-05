Virtus Bologna, POLEMICA di Matt Morgan per il mancato MVP a Shengelia

Nel pomeriggio di ieri, la LegaBasket Serie A ha annunciato che Miro Bilan è il vincitore del Dino Meneghin Trophy – Unipol, riconoscimento assegnato all’MVP della regular season 2024/25 della Serie A Unipol. Il centro croato ha superato nelle votazioni Justin Robinson (Trapani Shark) e Tornik’e “Toko” Shengelia (Virtus Bologna), protagonisti di un’ottima stagione. Matt Morgan della Virtus Bologna non ha accettato la decisione.

Bilan è stato uno dei pilastri della sua squadra durante tutta la stagione regolare, garantendo solidità nel pitturato e leadership in campo. Il suo rendimento costante ha convinto la giuria tecnica e i votanti, che gli hanno preferito altri candidati forti come Robinson e Shengelia.

Non sono mancate le reazioni al verdetto. In particolare, Matt Morgan, compagno di squadra di Toko Shengelia alla Virtus Bologna, ha espresso la propria delusione su X:

“Il miglior giocatore della miglior squadra non vince l’MVP?”.

Best player on the best team doesn’t get the MVP?

— Matt Morgan (@TheRealMM10) May 21, 2025