La Virtus Bologna stasera cercherà di vincere il secondo Scudetto in tre anni ma soprattutto spera di poter giocare l’EuroLega anche nella prossima stagione.

Secondo quanto riportato da Andrea Barocci de Il Corriere dello Sport, parrebbe possibile ottenere una wild card biennale dall’EuroLega per la Virtus Bologna. Sarebbe una manna dal cielo per le VuNere perché potrebbe programmare con maggiore tranquillità.

Vista la rinuncia da parte di Gran Canaria di partecipare alla prossima massima competizione europea per club, ormai è quasi certo che la Segafredo Virtus Bologna ci sarà il prossimo anno nell’Europa dei grandi.

Certo, l’obiettivo è esserci ogni anno, provando a vincere sempre lo Scudetto in Italia e magari raggiungere i playoff in EuroLega, anche se la concorrenza è agguerritissima e nemmeno uno squadrone come l’Olimpia di quest’anno ce l’ha fatta.

Stiamo a vedere se questo rumors di Andrea Barocci si trasformerà in realtà. Chiaramente, qualora tutto ciò diventasse ufficiale, la Virtus potrebbe firmare cestisti di un certo livello per almeno 2 anni e quindi ammortizzare anche sul contratto annuale, soprattutto in virtù del decreto crescita.

Vi aggiorneremo qualora ci dovessero essere sviluppi in merito nelle prossime settimane. Oggi a Bologna stanno pensando solo e soltanto a gara-7.

