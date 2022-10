La Virtus Bologna si prepara a fare il suo ritorno in EuroLega dopo 14 anni.

Nella prima gara di regular season, le V Nere affronteranno in casa il Monaco, domani sera (7 Ottobre) alle 20:30.

Per l’occasione però non sarà a disposizione Milos Teodosic che non ha ancora raggiunto una condizionale ottimale dopo una pre-season complicato. Il serbo, già out in Supercoppa e nella prima di campionato a Napoli, resterà dunque nuovamente ai box. Il suo ritorno in EuroLega è dunque rimandato.

Sarà fuori, ovviamente, anche Toko Shengelia che sta completando il percorso di recupero. La Virtus, dunque, giocherà la prima di EuroLega senza i suoi due giocatori con lo stipendio più alto.

Torna a disposizione Mouhammadou Jaiteh e ci sarà molto spazio per Daniel Hackett, sceso in campo al Pala Barbuto dopo aver saltato la Supercoppa.

LEGGI ANCHE

Scariolo: “A Bologna è pieno di Popovich…”

Belinelli: “Le novità sul mio rinnovo con la Virtus”