Virtus Bologna, Procida non è solo un sogno! E su Casarin…

In attesa del verdetto definitivo sul campionato, la dirigenza della Virtus Bologna ha già iniziato a lavorare alla costruzione del roster 2025/26 pensando a Gabriele Procida e Davide Casarin. Diversi stranieri lasceranno il club a fine stagione, aprendo spazi importanti nel mercato. Sul fronte italiani, invece, iniziano ad arrivare le prime conferme e novità.

Sarà parte della Virtus il giovane Saliou Niang, pronto a unirsi a un reparto italiano che continuerà a contare su Daniel Hackett,

Alessandro Pajola, Mouhamet Diouf e Nicola Akele. Situazione ancora da definire per due pedine chiave come Marco Belinelli e Achille Polonara, entrambi in scadenza. In particolare, Belinelli potrebbe decidere di ritirarsi al termine della stagione, lasciando un vuoto di esperienza e leadership.

Obiettivo Davide Casarin, sogno Gabriele Procida

Tra i nomi accostati alla Virtus Bologna per rinforzare il reparto italiani spiccano due profili di grande prospettiva: Davide Casarin e Gabriele Procida.

Casarin è in uscita dalla Reyer Venezia e viene monitorato con attenzione dai bianconeri. Classe 2003, è considerato uno dei giovani italiani più interessanti, in grado di offrire profondità nel ruolo di esterno con il suo mix di fisicità e visione di gioco.

Ma il vero sogno, secondo quanto riportato dal Resto del Carlino, si chiama Gabriele Procida. Dopo due stagioni con l’Alba Berlino in EuroLega, il talento italiano è in scadenza di contratto e potrebbe rappresentare un’occasione importante sul mercato. Nell’ultima stagione europea ha fatto registrare 9.7 punti e 2.2 rimbalzi di media, pur con una percentuale da tre punti piuttosto bassa (21.9%).

La Virtus Bologna rappresenterebbe un’opzione credibile per Procida, che potrebbe trovare spazio e responsabilità, rimanendo in EuroLega. L’eventuale partenza dell’amico e compagno di squadra Matteo Spagnolo, diretto al Baskonia, potrebbe agevolare l’operazione. Non va dimenticato, inoltre, che Procida ha già vissuto l’ambiente bolognese, avendo giocato nella Fortitudo nella stagione 2021/22 prima di partire per la Germania.

Virtus Bologna: consolidare l’EuroLega con un’anima italiana

Con un occhio sempre rivolto all’EuroLega e l’altro alla valorizzazione del talento italiano, la Virtus Bologna si prepara a un’estate di rinnovamento. L’obiettivo è chiaro: costruire una squadra competitiva in Europa con una base italiana solida, giovane e ambiziosa.

Tra lo Scudetto ormai vicino e i movimenti di mercato già in corso, la Virtus continua a confermarsi come una delle realtà più vive e ambiziose del basket europeo.