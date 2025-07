Virtus Bologna, pronti due colpi giovani ma di puro talento?

Giornata di movimenti importanti in casa Virtus Bologna, che ha ufficializzato ieri la risoluzione del contratto con Will Clyburn (destinazione Barcellona) e Andrejs Grazulis, già annunciato come nuovo acquisto del Turk Telekom Ankara. Operazioni che completano il piano di uscite avviato con Ante Zizic, permettendo alla società di liberare spazio salariale per dare slancio al mercato in entrata.

Dopo aver chiuso nei giorni scorsi i primi colpi, il nome più caldo ora è quello di Alen Smailagic, lungo serbo classe 2000 in uscita dallo Zalgiris Kaunas. In trattativa avanzata con il club bianconero, Smailagic è un giocatore duttile, capace di ricoprire i ruoli di ala forte e centro, dotato di buon tiro, fisicità e visione di gioco. Un profilo ideale per le esigenze tattiche di coach Dusko Ivanovic, alla ricerca di elementi versatili e giovani su cui costruire il nuovo assetto.

Ma non finisce qui. Sul taccuino della dirigenza della Virtus c’è anche Jaylen Hands, capocannoniere dell’ultima LBA con la maglia di Varese. Il talento americano ha impressionato per atletismo e capacità realizzativa, attirando su di sé l’attenzione di diversi club italiani ed europei. La Virtus segue con attenzione l’evoluzione della situazione, ma la concorrenza è agguerrita.

Con un mercato in fermento, la Virtus Bologna si prepara a una nuova stagione con grandi ambizioni, puntando a rinforzare il roster in vista dei prossimi impegni nazionali ed europei. Le prossime ore potrebbero essere decisive per mettere a segno colpi strategici che daranno forma alla Virtus targata Ivanovic.

