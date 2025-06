Virtus Bologna protagonista del mercato: McKissic, Sanli e non solo

La Virtus Bologna si prepara ad accendere il mercato dopo che finora l’unica ufficialità è stata quella di Derrick Alston Jr. Nelle scorse ore Toko Shengelia ha salutato ufficialmente i bianconeri da MVP delle finali Scudetto e presto potrebbe seguirlo Ante Zizic, molto vicino al Besiktas come riportato da Pianeta Basket. Chi invece potrebbe rimanere è Matt Morgan, che la Virtus vorrebbe trattenere dopo una stagione da 10.6 punti di media in campionato. L’eventuale conferma di Morgan, come riportato da Il Resto del Carlino, completerebbe o quasi un backcourt che finora conta Brandon Taylor (ufficialmente rinnovato), Daniel Hackett, Alessandro Pajola e Saliou Niang.

Ma i rumors in casa Bologna non terminano qui. Secondo Sportando, i bianconeri si sarebbero inseriti nella trattativa tra Shaquille McKissic e l’Olympiacos per il rinnovo, ancora lontano per via della differenza tra domanda e offerta del club. La permanenza dell’americano al Pireo sembrava cosa fatta dopo i rumors di addio nei mesi scorsi, ma ora questa distanza e l’interessamento della Virtus potrebbero cambiare le cose. Per Bologna sarebbe un’aggiunta di alto profilo, visto che McKissic, 35 anni ad agosto, è uno dei migliori difensori d’Europa e nell’ultima stagione ha segnato 7.6 punti di media in EuroLega.

Anche dalla Turchia parlano della Virtus Bologna: secondo Basketfaul, i bianconeri sarebbero anche sul lungo Sertac Sanli, 5.5 punti e 2.4 rimbalzi di media in EuroLega per i campioni del Fenerbahçe. Anche Sanli è un giocatore di grande esperienza, che va verso i 34 anni: evidentemente la Virtus cerca profili maturi che possano fin da subito contribuire al rendimento della squadra allenata da Dusko Ivanovic.