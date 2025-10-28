Virtus Bologna, Ronci sui rinnovi di Pajola e Diouf: “Ci proveremo”

Il direttore generale della Virtus Segafredo Bologna, Paolo Ronci, è intervenuto ai microfoni di Sport Club su E-Tv, affrontando diversi temi di attualità legati al club bianconero: dai rinnovi contrattuali di Alessandro Pajola e Momo Diouf, fino all’ottimo avvio in EuroLega sotto la guida di Dusko Ivanovic.

Ronci: “Pajola è il nostro capitano, Diouf è cresciuto tantissimo”

Sulle trattative di rinnovo, Ronci ha spiegato:

“Sicuramente ci proveremo. Sono due ragazzi molto importanti. È inutile spendere parole per Pajola, è il nostro capitano e sappiamo cosa rappresenta per la Virtus. Anche Diouf ha fatto una crescita velocissima, grazie anche al lavoro svolto qui. È arrivato lo scorso anno dalla Spagna, da una squadra di medio livello, e oggi è una certezza, tra EuroLega e Nazionale. Naturalmente più giocano bene, più attirano l’interesse di altri club. Dipenderà da noi, ma anche da loro: abbiamo grande rispetto per tutti i nostri giocatori e ci piacerebbe continuare ad averli con noi”.

“Con Pajola c’è un rapporto speciale”

Sul futuro di Alessandro Pajola, simbolo della Virtus e della Nazionale, Ronci ha aggiunto:

“Cosa userei per convincerlo? Penso che sappia già tutto. Non serviranno grandi discorsi: dipenderà dai suoi desideri, non solo sportivi ma anche personali, così come dai nostri. Speriamo che si incontrino. Capisco sia un argomento di interesse, ma le cose migliori si fanno tra di noi. Con i nostri giocatori parliamo sempre, non si aspetta l’ultimo secondo. Con Pajola c’è un rapporto profondo, costruito nel tempo”.

Grande partenza in EuroLega, ma serve continuità

Il DG bianconero ha commentato anche la partenza brillante in EuroLega, con la Virtus capace di battere squadre di altissimo livello:

“Abbiamo vinto contro formazioni candidate alla Final Four, segno che abbiamo un grande potenziale. C’è stata un’atmosfera magica, si è creata empatia con il pubblico e tanto entusiasmo. Ora però dobbiamo dare continuità: ci aspettano cinque partite consecutive in trasferta, a partire da Kaunas. Dovremo sfruttare tutto il roster e ottenere un contributo da ogni giocatore”.

“Diarra? Ha doti atletiche straordinarie, ma serve pazienza”

Infine, un passaggio su Aliou Diarra, uno dei nuovi volti del gruppo:

“È un rookie, sia per l’Eurolega che per il basket europeo in generale. Ha tantissime doti atletiche ma ha bisogno di tempo per adattarsi. Crediamo molto in lui. Il roster è costruito con lunghi che piacciono a coach Ivanovic: veloci, atletici, ma anche capaci di aprire il campo, come Smailagic”.