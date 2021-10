Virtus Bologna, scelto il sostituto di Awudu Abass?

La Virtus Bologna sembra aver scelto il sostituto di Awudu Abass, assente per parecchi mesi a causa della rottura del legamento crociato. I bianconeri, secondo La Prealpina, sarebbero in chiusura col francese Axel Toupane, fresco campione NBA con i Milwaukee Bucks. Nei giorni scorsi proprio Toupane, che ora è free agent, era stato accostato alla Virtus Bologna insieme al connazionale Isaia Cordinier.

Toupane arriva appunto da una stagione a Milwaukee nella quale è sceso in campo solo 8 volte, il resto dell’anno l’ha passato in G-League. Il francese ha all’attivo 33 presenze in NBA tra Denver, Milwaukee e New Orleans, con 3.1 punti di media. Decisamente più esperto in Eurolega, dove Toupane ha giocato con Strasburgo, Zalgiris Kaunas e Olympiacos, l’ultima volta nella stagione 2018-19 con 4.8 punti di media.

Nel 2016 Axel Toupane era stato il Most Improved Player della G-League, campionato poi vinto nel 2017. Membro della Nazionale francese, nel 2019 ha vinto il bronzo ai Mondiali di Cina.