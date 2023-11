Virtus Bologna, sei da playoff di EuroLega? Dimostralo con l’Efes!

Questa sera la Virtus Segafredo Bologna giocherà per la prima volta in stagione alla Virtus Segafredo Arena in Fiera contro l’Anadolu Efes Istanbul. Si tratterà di una partita molto importante perché l’avversario è di livello ma non ha iniziato benissimo quest’anno perché ha già perso 3 gare su 5 disputate contro Olympiacos, Real Madrid e Barcelona. Le uniche vittorie sono arrivate contro due formazioni di medio-bassa classifica, ovvero il Valencia e l’ASVEL, prima dell’esonero di TJ Parker.

La Segafredo potrà contare su un Tornik’e Shengelia che arriva da un ottobre strepitoso in cui ha vinto MVP del mese in EuroLega ed MVP del mese in Serie A. Entrambi i premi sono stati meritatissimi poiché ha inanellato una serie di prestazioni di altissimo livello che l’hanno eletto a leader della formazione allenata da Luca Banchi. Insieme a lui, l’altro grande protagonista di ottobre è stato Isaïa Cordinier, una vera sorpresa per le VuNere.

La Virtus Bologna questa sera è a una vera e propria prova di maturità contro l’Efes perché un successo contro i turchi li proietterebbe davvero tra le prime della classe e soprattutto darebbe loro una grandissima autostima, prima di un trittico contro Real Madrid, Olimpia Milano e Panathinaikos.

Leggi anche: Olimpia EA7 Milano-Pangos scelta non definitiva… ma siamo sicuri?