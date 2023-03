Virtus Bologna, serpeggia fiducia per una riconferma in EuroLega…

Luca Baraldi, amministratore delegato della Virtus Bologna, ha parlato a Il Resto del Carlino dell’incontro che è avvenuto in settimana con l’EuroLega, alla quale hanno presentato il progetto Virtus e il nuovo palazzetto.

“Come prima cosa vorrei sottolineare come l’Eurolega sia in buone mani. Nel nostro dialogo Glickman si e confermato un manager molto preparato e che ha le idee ben chiare su come continuare a sviluppare questa competizione. Quello che abbiamo intenzione di fare nei prossimi anni ha suscitato un notevole interesse e posso dire che ha giocato un ruolo importante la costruzione della nuova Segafredo Arena. Probabilmente saremmo tornati a casa con un no secco se nei nostri piani non ci fosse stato anche la realizzazione in tempi brevi di un impianto che è pensato proprio per ospitare una pallacanestro di alto livello”.

Ricordiamo che, per come stanno le regole oggi, la Virtus Bologna l’anno prossimo dovrebbe giocare di nuovo l’EuroCup perché non è riuscita a qualificarsi ai playoff di EuroLega, a differenza del Monaco e del Partizan Belgrado (anche se per i serbi manca la matematica). Naturalmente l’obiettivo di tutti è tenere una squadra forte, con possibilità economiche e con tanto seguito come le VuNere nella massima competizione europea per club ma non c’è posto per tutti…

Le uniche squadre senza licenza pluriennale che hanno giocato l’EuroLega 2022-2023 sono Bologna, Partizan, Valencia, Monaco e Stella Rossa, che però ha vinto l’ABA League e che potrebbe essere confermata in caso di playoff dell’altra squadra di Belgrado e di almeno una finale in Adriatic League.

In tutto ciò ci sono CSKA e Zenit che hanno licenza pluriennale ma sono fuori dalle manifestazioni europee a causa della guerra in Ucraina, anche se prima o poi dovrebbero tornare a giocarci, in teoria… magari a Dubai.

