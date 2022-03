Virtus Bologna, Shengelia fino a giugno e poi rinnovo in caso di EuroLega?

Toko Shengelia alla Virtus Bologna. Oggi potrebbe essere il giorno. E se non lo sarà, lo deve essere entro martedì. Perché proprio martedì? Perché il mercato di EuroCup termina martedì. E la Virtus Bologna vorrebbe il georgiano per provare a vincere quella competizione e assicurarsi un posto in EuroLega, raggiungibile anche con la finale, vista l’esclusione delle squadre russe dalla massima competizione europea (quindi compreso l’UNICS Kazan).

L’accordo tra le parti c’è. Shengelia vuole la Virtus Bologna e la Virtus Bologna vuole assolutamente Shengelia. Al momento, secondo quanto riportato da Tuttosport, la partita si sta giocando sulla durata del contratto. Toko vorrebbe firmare fino a fine anno mentre la Virtus vorrebbe tenerlo per più anni e creare un progetto intorno a lui, Hackett, Teodosic e Belinelli. La quadra si potrebbe trovare con un accordo fino a giugno con rinnovo automatico per un’altra annata in caso di conquista dell’EuroLega.

Tra poche ore sapremo se questa trattativa, l’ennesima clamorosa della gestione Segafredo, sarà andata in porto. Però, già che siamo qui a parlarne, già che siamo qui a scriverne, vuol dire tantissimo e soprattutto fa capire l’appeal che ha recuperato la Virtus negli anni, pochissime stagioni dopo essere retrocessa in Serie A2.

