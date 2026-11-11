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Virtus Bologna, si avvicina il ritorno in bianconero di Awudu Abass

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La Virtus Bologna potrebbe tornare a breve sul mercato, dopo l’infortunio subito da Davide Casarin lunedì sera: l’azzurro ha riportato una distorsione al ginocchio senza, per fortuna, interessamento dei legamenti. Casarin starà fuori almeno 2 mesi, così la Virtus ha guardato al proprio passato per trovare una soluzione: secondo Il Resto del Carlino, i bianconeri sarebbero vicini a riportare a Bologna l’ex Awudu Abass.

Abass è sotto contratto con Dubai Basketball, dove gioca dal 2024. Se l’anno scorso il suo minutaggio era sceso da 28′ a circa 19′, quest’anno è praticamente inesistente con il nuovo allenatore Xavi Pascual. Abass non è ancora mai sceso in campo, né in ABA League né in EuroLega, e attende quindi un’opportunità che, secondo Il Resto del Carlino, potrebbe arrivare in prestito con parte dell’ingaggio sostenuto dal club emiratino. L’azzurro, 34 anni a gennaio, ha giocato con la Virtus Bologna dal 2020 al 2024, vincendo uno Scudetto, una EuroCup e tre Supercoppe Italiane in bianconero.

Un altro nome in orbita Virtus sarebbe quello di Matteo Spagnolo, ora giocatore di rotazione nella nave alla deriva che si sta dimostrando il Baskonia, anche dopo l’allontanamento di Paolo Galbiati. Spagnolo sta giocando circa 15′ in EuroLega e un suo ingaggio da parte della Virtus è sicuramente più complesso, almeno nel breve periodo.

Francesco Manzi
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