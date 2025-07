Virtus Bologna, si sta raffreddando la pista Gabriele Procida?

La Virtus Bologna continua a muoversi con decisione sul mercato estivo e punta forte su un nome che infiammerebbe tifosi e addetti ai lavori: Gabriele Procida. Il giovane talento italiano è uno degli obiettivi concreti del club bianconero per rafforzare il pacchetto ali in vista della stagione 2025-2026.

Procida-Virtus Bologna: trattativa in corso, ma la concorrenza è estera

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Virtus è l’unica squadra italiana realmente interessata al giocatore classe 2002. Tuttavia, l’entourage dell’atleta sembrerebbe orientato a proseguire la carriera all’estero, almeno per un’altra stagione. Nonostante questo, i contatti con il club bolognese restano vivi e continui, con il general manager Paolo Ronci al lavoro sottotraccia per portare l’azzurro a Bologna.

L’eventuale arrivo di Procida rappresenterebbe un investimento strategico sul futuro, in pieno stile Virtus: giovane, italiano, con esperienza internazionale e un profilo perfettamente compatibile con le esigenze di coach Dusko Ivanovic, che predilige atleti duttili, aggressivi e con mentalità vincente.

Perché Procida sarebbe il profilo perfetto per la Virtus

🇮🇹 Italiano: perfetto per le liste LBA e strategico in ottica passaportati.

🏀 Esperienza internazionale: già rodato in EuroLega con Alba Berlino.

📈 Potenziale di crescita enorme: 23 anni, margini di miglioramento evidenti.

🔄 Polivalente: può ricoprire sia il ruolo di guardia che di ala piccola, ideale per il gioco fluido di Ivanovic.

💣 Tiro da tre: arma importante in un sistema che cerca spaziature e pericolosità perimetrale.

Il progetto Virtus può convincerlo?

Nonostante la volontà dell’entourage di restare in Europa fuori dall’Italia, la Virtus Bologna rappresenta un progetto solido, ambizioso e ben strutturato, oltre al fatto che ha molte amicizie a Bologna dai tempi della Fortitudo. Il club felsineo parteciperà alla prossima EuroLega, punta di nuovo al titolo in Serie A, e dispone di un ambiente professionale ideale per la crescita di giovani talenti italiani.

Inoltre, Massimo Zanetti ha recentemente dichiarato l’intenzione di puntare su un “giovanotto di belle speranze” come Procida, segnale che la trattativa è più di una semplice suggestione.

Conclusioni

Gabriele Procida alla Virtus Bologna? Al momento è più di una semplice idea. I contatti esistono, il progetto è convincente e il giocatore rappresenta il prototipo perfetto per la nuova Virtus targata Ivanovic. Tutto dipenderà dalla volontà del ragazzo, del suo entourage e dalla capacità del club bianconero di convincerlo a tornare in Italia, per diventare uno dei volti della Virtus del presente e del futuro.