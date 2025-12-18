Virtus Bologna, sirene estere per Pajola: rinnovo o addio?

Il futuro di Alessandro Pajola potrebbe essere lontano dalla Virtus Bologna. Il capitano della Virtus Bologna sarebbe infatti finito nel mirino dell’AS Monaco Basket, club di EuroLega guidato da Vassilis Spanoulis, in vista della prossima stagione. Una voce di mercato che riaccende il dibattito sul destino del playmaker marchigiano, in scadenza di contratto e potenzialmente pronto per una prima esperienza all’estero.

Pajola–Monaco: mercato EuroLega in fermento

A riportare l’indiscrezione è Stefano Budriesi di Tuttosport, che sottolinea come il momento sia cruciale per parlare del futuro del numero 6 bianconero:

“È in scadenza a giugno 2026, quindi è il momento di parlarne. Ma risuonano le sirene per il 1999 marchigiano, capitano delle V Nere. In particolare quella del Monaco, inteso come Principato, non il Bayern”.

L’AS Monaco Basket è da tempo attenta al profilo di Pajola, considerato uno dei migliori esterni difensivi in Europa, ideale per intensità, leadership e conoscenza del gioco. Un eventuale addio alla Virtus rappresenterebbe una svolta importante sia per il giocatore sia per il progetto tecnico bianconero.

Virtus Bologna e il nodo rinnovi: Diouf più vicino alla firma

Se il futuro di Pajola resta in bilico, quotazioni decisamente più alte per il rinnovo di Momo Diouf. Il lungo italiano ha espresso apertamente il desiderio di restare alla Virtus Bologna, e il club sembra intenzionato a proseguire il rapporto, riconoscendo la crescita e l’impatto del giocatore nel sistema bianconero.

Il rinnovo di Diouf rappresenterebbe un tassello importante nella costruzione del roster delle V Nere per le prossime stagioni.

Mercato Virtus: a gennaio arriva Francesco Ferrari da Cividale

Sul fronte entrate, salvo sorprese, a gennaio la Virtus Bologna accoglierà Francesco Ferrari, classe 2005, in arrivo dalla Gesteco Cividale. Il 20enne è protagonista di una stagione di altissimo livello in Serie A2, attirando l’attenzione di diversi club di Serie A.

Ferrari ha recentemente firmato una prestazione straordinaria contro l’Urania Milano, chiudendo con 36 punti, frutto di 9/12 da due, 5/5 da tre e 7 rimbalzi. Numeri che certificano il suo enorme potenziale offensivo e la sua crescita costante.

Strategia Virtus: equilibrio tra presente e futuro

La Virtus Bologna si trova davanti a scelte delicate: trattenere il proprio capitano o aprire a una cessione eccellente, blindare i giocatori chiave come Diouf e investire sui giovani di talento come Ferrari. Il mercato è in movimento e le prossime settimane potrebbero essere decisive per delineare il futuro delle V Nere in Italia e in EuroLega.

Le sirene dell’AS Monaco per Alessandro Pajola rappresentano una delle principali notizie di mercato del basket italiano e un potenziale problema per la Virtus Bologna. Tra possibili addii, rinnovi imminenti e nuovi arrivi, gli emiliani preparano il proprio futuro con l’obiettivo di restare competitiva ai massimi livelli. Il dossier Pajola è aperto: la palla, ora, passa alla dirigenza bianconera.