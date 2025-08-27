Virtus Bologna, spunta Aliou Diarra: chi è il centro maliano?

La Virtus Bologna guarda all’Africa per rinforzare il reparto lunghi. Secondo quanto riportato da La Repubblica – Bologna, la Virtus Bologna avrebbe messo gli occhi su Aliou Diarra, centro maliano classe 2001 di 2.08 metri, considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama FIBA.

Aliou Diarra, miglior difensore di Afrobasket e nel miglior quintetto del torneo

Diarra si è messo in grande evidenza all’ultimo FIBA Afrobasket, dove ha trascinato il Mali fino alla storica medaglia d’argento. Le sue prestazioni gli sono valse la nomina nel miglior quintetto della competizione e il prestigioso premio di miglior difensore del torneo, grazie a doti atletiche impressionanti e a una presenza dominante sotto canestro.

Carriera di Aliou Diarra: dal Mali al Ruanda passando per il Marocco

Finora, Aliou Diarra ha sempre giocato nel continente africano, vestendo le maglie di club del Mali, del Marocco e, nell’ultima stagione, dei campioni del Ruanda dell’APR. Nonostante la giovane età, ha già mostrato una maturità cestistica fuori dal comune, soprattutto sul piano difensivo e nella protezione del ferro.

Virtus Bologna, un rinforzo atletico per il reparto lunghi

La Virtus valuta Diarra come possibile innesto per dare maggiore fisicità e atletismo al proprio reparto lunghi. Il centro maliano potrebbe rappresentare una scommessa interessante per coach Dusko Ivanovic, capace di portare energia, difesa e rimbalzi, qualità che la V cerca per completare il roster in vista della stagione tra Serie A e EuroLeague.

Aliou Diarra alla Virtus Bologna?

Non c’è ancora un accordo ufficiale, ma l’interesse della Virtus Bologna per Aliou Diarra conferma la volontà del club di guardare anche fuori dai mercati tradizionali, alla ricerca di giocatori emergenti in grado di portare freschezza e nuove soluzioni tattiche.

L’eventuale approdo in Italia segnerebbe per Diarra la prima esperienza europea, un passo importante nella sua carriera dopo aver dominato in Africa.

