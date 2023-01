Virtus Bologna, striscione con citazione del libro dell’Iliade in cui muore Ettore

Virtus Bologna contro Olimpia Milano non è una partita come tutte le altre ma è la partita del basket italiano, tant’è che lo chiamiamo il derby d’Italia. Gli sfottò più o meno forti tra tifoserie ci sono sempre stati e mai smetteranno di esserci. E nemmeno ieri sera i tifosi della Virtus Bologna hanno risparmiato Ettore Messina, il coach che ha reso grande le VuNere anche in Europa con la vittoria del Grande Slam.

I Vecchio Stile Virtus Bologna, gli ultras bianconeri, hanno appeso due striscioni, uno sotto l’altro, che vi riportiamo qui di seguito e che trovate anche su Real Olimpia Milano:

“Nessuna pace tra lupo e agnello” è una citazione che si trova all’interno del libro XXII dell’Iliade, lo stesso in cui si parla della morte di Ettore. Non a caso, visto che Messina si chiama proprio Ettore.

In questa circostanza noi abbiamo interpretato che l’agnello è Messina, che ha deciso di diventare bandiera dell’Olimpia Milano, tanto da tatuarsi lo Scudetto sul braccio, e il lupo i tifosi della Virtus Bologna, integerrimi e sempre fedeli ai colori bianconeri.

I tifosi della Virtus Bologna non si sono limitati a quella citazione aulica perché poi hanno anche appeso questo striscione, sempre contro Ettore Messina:

