Virtus Bologna su Carlos Stewart: sondaggio di mercato, novità anche per Notae

La Virtus Bologna continua a muoversi sul mercato alla ricerca del profilo giusto per completare il reparto esterni e, secondo quanto riportato da Giuseppe Malaguti, il club bianconero avrebbe sondato Carlos Stewart, giocatore arrivato solo da poco alla Pallacanestro Varese.

La squadra allenata da Dusko Ivanovic è infatti alla ricerca di un rinforzo in grado di sostituire Brandon Taylor, la cui avventura sotto le Due Torri non ha avuto seguito. In questo contesto, il nome di Stewart è finito sul taccuino della dirigenza virtussina come possibile opzione per aumentare profondità e pericolosità nel backcourt.

Al momento, però, si tratterebbe soltanto di un sondaggio esplorativo. Stewart è approdato recentemente a Varese e non risultano trattative avanzate tra i due club. La situazione resta quindi fluida, con la Virtus che continua a monitorare il mercato in attesa dell’occasione giusta.

Diverso, invece, il discorso legato a JD Notae. Sempre secondo Malaguti, non ci sarebbero sviluppi concreti su questo fronte. Il giocatore sta infatti proseguendo il proprio percorso di riabilitazione per il problema al ginocchio a Reggio Emilia, seguito dal professor Rodolfo Rocchi. Le condizioni fisiche e i tempi di recupero rendono al momento complessa qualsiasi ipotesi di inserimento immediato nel roster bianconero.

La Virtus Bologna, dunque, resta vigile sul mercato ma senza forzare le scelte. L’obiettivo è individuare un profilo realmente funzionale al sistema di Ivanovic, capace di inserirsi rapidamente e garantire affidabilità su entrambi i lati del campo. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il club affonderà il colpo o continuerà ad attendere l’opportunità migliore.