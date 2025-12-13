ferrari

Virtus Bologna, subito le mani sul gioiellino Francesco Ferrari?

Home Serie A News
Francesco ManziLascia un Commento su Virtus Bologna, subito le mani sul gioiellino Francesco Ferrari?

Francesco Ferrari è tornato a far parlare di sé pochi giorni fa, merito della prestazione da 36 punti contro l’Urania Milano in Serie A2. Il talentino azzurro, MVP dell’ultimo Europeo U20 vinto dall’Italia, è ormai prontissimo per il salto tra i professionisti. Se si pensava però che questo salto potesse avvenire nella prossima stagione, nelle ultime ore si parla invece di un suo approdo in LBA fin da ora. Secondo Spicchi d’Arancia, la Virtus Bologna vorrebbe metterlo sotto contratto subito, in questi giorni.

L’accordo sul tavolo è fino al 2029 con NBA Escape: Ferrari, 20 anni, sta segnando 12.3 punti di media in A2 con Cividale in questa stagione e nelle scorse settimane ha esordito con la Nazionale maggiore.

Foto: LNP

Francesco Manzi
Latest posts by Francesco Manzi (see all)

Related Posts

Francesco Ferrari Italia Lituania

PAZZESCO Francesco Ferrari: prova mostruosa nella vittoria sull’Urania

Francesco Manzi
zanetti virtus bologna

Massimo Zanetti lancia una stoccata all’Olimpia Milano e si difende: “Tutte le squadre perdono soldi”

Francesco Manzi
carsen edwards virtus bologna cantù

Edwards è letale! La Virtus Bologna non lascia scampo alla Cantù di un super Ballo

Alessandro Saraceno

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.