Virtus Bologna, tegola Nico Mannion: starà fuori almeno fino ad Halloween

Brutte notizie in casa Virtus Bologna perché, come scrive La Gazzetta dello Sport, Nico Mannion ne avrà ancora per un paio di mesi prima di tornare in campo. Ciò significa che, se tutto va come deve andare, vedremo il suo esordio dopo il “ponte dei Santi”, ovvero a inizio novembre. Questo il motivo per il quale la Virtus ha bisogno di un playmaker perché nel mentre giocherà e giocherà tante partite.

Nico Mannion è stato il colpo di mercato della Virtus Bologna, almeno se si parla di hype sul giocatore. Sergio Scariolo non ha intenzione di mettergli fretta perché lo vuole al top della forma a marzo, non è importante a ottobre.

Il primo nome uscito tra i possibili acquisti è quello di Frank Ntilikina, classe 1998 ex New York Knicks e vicecampione olimpico con la Francia. A quanto pare però si tratta solo di un’idea e nemmeno la più quotata al momento. Certo dà l’idea del tipo di giocatore che vogliono prendere, ovvero non un tappabuchi ma uno che possa realmente fare la differenza sin da subito e anche per il futuro. Solo il tempo ci dirà chi è il nome nuovo della Virtus Bologna.

