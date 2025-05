Virtus Bologna, Tornik’e Shengelia nel mirino del Barcellona

Il Barcellona punta forte su Tornik’e Shengelia per rafforzare il proprio reparto lunghi in vista della prossima stagione di EuroLeague.

Secondo quanto riportato da Alessandro Luigi Maggi di Sportando, il club catalano sarebbe pronto a mettere sul piatto un ricco contratto triennale per convincere il georgiano a firmare in estate.

🔴🔵 Barcelona's big target for next season is Toko Shengelia. The Georgian veteran, who averaged 15.6 points and 5 rebounds per game this season in EuroLeague, will leave Virtus Bologna ⚪️⚫️ at the end of the season and his future should lie in Catalonia. 💶 A lucrative… pic.twitter.com/XqbJ8hilJr — Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) May 4, 2025

Shengelia, 34 anni, è in scadenza di contratto con la Virtus Segafredo Bologna e sarà ufficialmente free agent al termine dell’attuale stagione. Dopo due stagioni e mezza solide in Italia, il lungo ex NBA potrebbe fare ritorno in Spagna, dove ha già lasciato un’impronta importante nella sua precedente esperienza con il Baskonia.

Shengelia in EuroLeague: stagione positiva, nonostante le difficoltà di squadra

Nonostante il deludente bilancio della Virtus in EuroLeague (soltanto 9 vittorie a fronte di 25 sconfitte), Shengelia si è confermato come uno dei punti fermi della squadra bianconera: in 28 partite giocate, ha registrato una media di 15.6 punti, 5.0 rimbalzi e 2.7 assist in 27 minuti di impiego medio.

Le sue prestazioni, sempre solide e costanti, non sono passate inosservate agli occhi dei top club europei. Il Barcellona, in particolare, lo considera il profilo ideale per aumentare la fisicità e la versatilità del proprio frontcourt.

Ritorno in Liga Endesa: i precedenti con Baskonia

Per Tornik’e Shengelia sarebbe un ritorno nella Liga Endesa dopo la lunga parentesi con il Baskonia, durata dal 2014 al 2020. Con il club basco, il georgiano si è affermato tra i migliori lunghi d’Europa, tanto da essere inserito nel First Team di EuroLeague nel 2018.