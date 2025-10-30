Virtus Bologna, trattative concrete per lo sponsor in EuroLega

La Virtus Bologna è ancora alla ricerca di un nuovo sponsor principale per le partite di EuroLeague, ma secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, il club bianconero sarebbe vicino a una possibile svolta.

“In Europa proseguono le trattative per arrivare a un marchio che possa comparire sulle canotte bianconere. E pare che ci sia almeno un paio di offerte concrete sulle quali fare le valutazioni del caso”, scrive il quotidiano bolognese.

Le V Nere, che stanno disputando un’ottima prima parte di stagione sia in campionato che in Europa, puntano a legare il proprio nome a un brand internazionale in linea con la crescita del club e con l’esposizione garantita dal palcoscenico dell’Eurolega.

Sermasi: “Trattative avanzate, ma il nome Virtus non si svende”

Già una decina di giorni fa, il vicepresidente Luca Sermasi aveva confermato l’esistenza di trattative avanzate per la definizione dello sponsor EuroLeague della Virtus Segafredo Bologna:

“Stiamo trattando con più sponsor. Abbiamo trattative avanzate, ben sapendo che il nome Virtus non si svende. Quindi arriveremo allo scopo che ci siamo prefissi, spero in tempi brevi”, aveva dichiarato.

Il club, forte di una fan base consolidata e di una presenza ormai stabile nella massima competizione europea, continua dunque a lavorare dietro le quinte per chiudere un accordo di partnership strategica e di visibilità internazionale.

Virtus Bologna, obiettivo: consolidare il brand in Europa

Per la Virtus, trovare il giusto partner commerciale in EuroLeague rappresenta un passaggio chiave nel processo di rafforzamento del marchio a livello europeo. Dopo il successo sportivo e la crescita del progetto societario degli ultimi anni, il club punta a un sodalizio capace di generare valore sia economico che d’immagine.