Virtus Bologna, tutto fatto per Francesco Ferrari: l’azzurrino arriverà a gennaio

La Virtus Bologna è pronta a mettere a segno un colpo in prospettiva per il futuro perché, come confermato da La Repubblica – edizione Bologna, è in dirittura d’arrivo l’operazione che porterà Francesco Ferrari in maglia bianconera.

Il classe 2005, salvo sorprese dell’ultima ora, diventerà un nuovo giocatore delle V Nere all’inizio del 2026, con un primo approdo a Bologna previsto già nel mese di gennaio. Un investimento chiaro sul talento italiano, in linea con la strategia di crescita del club.

Ferrari, il talento “made in Pillastrini” esploso a Cividale

Cresciuto cestisticamente sotto la guida di Stefano Pillastrini a Cividale, Ferrari è uno dei giovani più interessanti del panorama nazionale. In questa stagione di Serie A2, il suo rendimento è in costante ascesa: 14,1 punti di media, 7 rimbalzi e 1,4 assist a partita.

Numeri impreziositi dal recente exploit da 36 punti, che ha acceso definitivamente i riflettori su di lui e confermato le ottime sensazioni degli addetti ai lavori.

Presente e futuro della Nazionale italiana

Il percorso di crescita di Francesco Ferrari non si limita al campionato. A novembre l’ala azzurra ha fatto parte della Nazionale maggiore guidata da Luca Banchi, trovando minuti importanti nelle due gare di qualificazione ai Mondiali.

Un’esperienza che certifica la considerazione del talento classe 2005 anche a livello internazionale e che rappresenta un ulteriore passo verso l’élite del basket italiano.

Estate d’oro: MVP e oro all’EuroBasket Under 20

Il 2025 è stato un anno chiave per la carriera di Ferrari. In estate, infatti, è stato protagonista assoluto della vittoria dell’EuroBasket Under 20, competizione chiusa con la medaglia d’oro e il prestigioso premio di MVP del torneo.

Una consacrazione definitiva che ha convinto la Virtus Bologna a puntare con decisione su di lui.

La Virtus investe sul talento italiano

Con l’operazione Francesco Ferrari, la Virtus Bologna dimostra ancora una volta la volontà di costruire il proprio futuro valorizzando i migliori giovani italiani. L’arrivo dell’azzurrino rappresenta un tassello importante in ottica di lungo periodo, con l’obiettivo di inserirlo gradualmente nel progetto tecnico delle V Nere.

Gennaio si avvicina e Bologna attende: Francesco Ferrari è pronto a diventare uno dei volti del futuro virtussino.