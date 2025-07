Virtus Bologna, ufficiale Karim Jallow: chi è l’ala tedesca?

La Virtus Bologna ha ufficializzato oggi la firma di Karim Jallow, ala tedesca classe 1997, reduce da una stagione da protagonista con il ratiopharm Ulm. Il giocatore ha sottoscritto un contratto pluriennale con il club bianconero, confermando così l’ambizione della società di restare ai vertici del basket italiano ed europeo.

Le prime parole di Karim Jallow da giocatore Virtus

Jallow si è detto entusiasta della nuova avventura:

“Contento ed orgoglioso di aggiungermi per la prossima stagione a un club prestigioso come la Virtus Bologna. Si tratta di una società che, penso di poter dire, ha i migliori tifosi in Italia e tra i migliori in Eurolega. Anche per questo non vedo l’ora di iniziare e scendere in campo. Forza Virtus!”.

Il profilo di Jallow: fisicità, atletismo e versatilità

Il Direttore Generale della Virtus, Paolo Ronci, ha commentato così il nuovo innesto:

“Karim porta fisicità ed atletismo nel ruolo di ala e può ricoprire più posizioni, sia in attacco che in difesa. Reduce da un’intensa stagione con Ulm, terminata con la finale scudetto contro il Bayern Monaco, ha mostrato grande determinazione nel voler affrontare l’Eurolega con la Virtus Bologna e nel venire a combattere per difendere il titolo di Campioni d’Italia.”

Un innesto strategico per la Virtus in vista della nuova stagione

Con l’arrivo di Jallow, la Virtus Bologna rinforza il proprio reparto ali, puntando su un giocatore esperto a livello europeo ma ancora in piena crescita. L’ex Ulm porta con sé un bagaglio di energia, intensità e spirito competitivo, qualità fondamentali per affrontare una stagione densa di impegni tra Serie A, EuroLega e Coppa Italia.