Virtus Bologna, ufficiale la firma del lungo Aliou Diarra

Virtus Pallacanestro Bologna S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo pluriennale con Aliou Diarra.

Le parole del Direttore Generale Paolo Ronci: “L’arrivo di Diarra è in continuità con le recenti operazioni di mercato concluse, rafforzando l’idea e l’identità di una squadra costruita insieme a Coach Ivanovic su energia, freschezza atletica e futuro, senza rinunciare alla competitività immediata. Aliou è stato protagonista ad AfroBasket trascinando la sua Nazionale ad un risultato storico e confrontandosi contro pari ruolo di livello Eurolega come Tavares, Bruno Fernando e Bango, oltre ad essere un giocatore di interesse per i Dallas Mavericks.”

Centro di 208 cm classe 2001, Aliou Fadiala Diarra ha esordito a livello professionistico con lo Stade Malien, imponendosi subito nella BAL 2023 dove ha vinto il premio di “Defensive Player of the Year”. Dal 2024 gioca in Rwanda con l’APR, con cui ha conquistato campionato e coppa. Nel 2025 ha stabilito il record di stoppate in una partita BAL ed è stato eletto per la seconda volta miglior difensore della competizione. Con la Nazionale del Mali è tra i protagonisti dell’AfroBasket appena concluso, portando il Mali alla sua prima finale e medaglia d’argento della sua storia e venendo inserito nel miglior quintetto della competizione, anche grazie alla prestazione contro la Costa d’Avorio nei quarti di finale, 35 punti e 16 rimbalzi. L’8 luglio è stato selezionato come prima scelta per i Dallas Mavericks al Draft Internazionale della G-League.

Welcome Aliou!

Fonte: ufficio stampa Virtus Bologna