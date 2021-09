Virtus Pallacanestro Bologna S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo fino al 30 giugno 2023 con JaKarr Sampson.

Le parole del Direttore Generale delle V Nere, Paolo Ronci: “Abbiamo subito infortuni gravi che ci hanno costretto a tornare sul mercato e, grazie alla consueta disponibilità del Dottor Massimo Zanetti, abbiamo potuto farlo per un giocatore di alto profilo. Jakarr Sampson è un atleta di 28 anni, con 200 partite NBA di esperienza, e con caratteristiche di fisicità e dinamicità che riteniamo utili al nostro roster. A nome di Virtus Segafredo dò il benvenuto a Jakarr, che sarà a Bologna nei prossimi giorni dopo aver completato le pratiche per il rilascio del visto di ingresso in Italia.”

Ala/centro di 206cm, JaKarr Sampson nasce a Cleveland il 20 marzo 1993.

Frequenta il college di St. John’s dal 2012 al 2014. La sua carriera da senior inizia tra i Philadelphia 76ers e i Delaware 87ers, franchigia affiliata. Nel 2016 firma per i Denver Nuggets e nella stagione successiva ai Sacramento Kings. Durante la sua esperienza ai Kings, gioca per i Reno Bighorms e Windy City Bulls. Nel 2018/2019 arriva la firma con gli Shandong Golden Stars. Nella stessa stagione i Chicago Bulls firmano Sampson con un contratto di 10 giorni: in quattro gare con i Bulls chiude con 20 punti di media e 8 rimbalzi. Nell’agosto 2019 Sampson inizia la sua avventura, ancora in NBA, agli Indiana Pacers, mentre nell’ultimo anno ha chiuso con quasi 5 punti e 3 rimbalzi di media a partita.

In particolare, contro i Los Angeles Lakers di Lebron James, Sampson, lo scorso 15 maggio 2021, ha realizzato 20 punti in 20 minuti con il 69% dal campo.

Virtus Segafredo Bologna dà il benvenuto ufficiale a JaKarr Sampson nella grande famiglia bianconera.

Fonte: ufficio stampa Virtus Bologna