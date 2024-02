Virtus Bologna – Valencia, le pagelle: Mickey e Belinelli decisivi, Pajola Ministro della Difesa

La Virtus Segafredo Bologna batte Valencia 87-74 e conquista un successo chiave nel cammino verso i playoff di Eurolega. Le pagelle del match.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA

Isaiah Cordinier, 7 – Consueti energia ed atletismo. Nei mismatch con Harper fa malissimo al giocatore del Valencia e aiuta i suoi a tenere un cuscinetto di vantaggio.

Iffe Lundberg, 6.5 – 9 punti preziosi. Sa mettersi al servizio della squadra in una serata in cui non deve fare il primo violino.

Marco Belinelli, 7.5 – Sua la palma di top scorer. Chiude a quota 16 punti e nel secondo quarto fa la differenza quando la Virtus tenta la fuga.

Alessandro Pajola, 7.5 – Ministro della difesa come sempre ma anche ispirato in attacco. Sua una tripla pesantissima nel finale

Toko Shengelia, SV – Esce praticamente subito per un problema fisico.

Daniel Hackett, 6 – Partita d’ordine e sostanza per il play cresciuto a Pesaro che condisce i 5 punti segnati con 6 rimbalzi.

Jordan Mickey, 7.5 – Si divide la palma di MVP con Belinelli. Non fa pesare la sostanziale assenza di Shengelia e fa male a Valencia sotto le plance e non solo (14 punti e 7 rimbalzi).

Achille Polonara, 6.5 – Sta crescendo e si vede. A inizio ripresa mette anche una tripla importante, che va ad aggiungersi a una prova di sostanza.

Ante Zizic, 6.5 – Lavora nel sommerso mettendoci intensità ed energia.

Bryant Dunston, 6.5 – Gioca 12 minuti in cui la sua presenza si sente eccome nel pitturato.

Awudu Abass, 6.5 – Chirurgico quando chiamato in causa.

Luca Banchi, 7.5. Bravo a ricompattare la sua Virtus dopo la delusione della Coppa Italia e nonostante i pochi giorni di lavoro. Mette in campo una Segafredo pronta e gagliarda.

VALENCIA BASKET : Harper 6, Puerto 5, Reuvers 4.5, Pradilla 6.5, Anderson 5, Jones 7, Inglis 5, Jovic 5.5, Robertson 4, Davies 5.5, Ojeleye 5, Pangos 4.5, All. Mumbru 5.

Foto: Virtus Bologna