Virtus Bologna, vanno KO sia Alessandro Pajola che Matt Morgan: quanto staranno fuori?

Weekend difficile per la Virtus Bologna: non solo la sconfitta ieri sera contro Trento in casa, ma anche due nuovi ingressi in infermeria. Contro l’Aquila si sono infatti fatti male sia Alessandro Pajola che Matt Morgan, e soprattutto per il primo i tempi di recupero non saranno brevi.

Pajola ha infatti riportato una lesione al menesco esterno sinistro e dovrà operarsi. I tempi di recupero non sono stati ancora stimati, ma sicuramente la Virtus dovrà fare almeno dell’azzurro per almeno un mese. Il comunicato della Virtus:

Virtus Pallacanestro Bologna comunica che Alessandro Pajola, a seguito del protrarsi di dolore e limitazione funzionale al ginocchio sinistro, è stato sottoposto ad ulteriori indagini specifiche che hanno evidenziato una lesione al menisco esterno. Il giocatore si sottoporrà di conseguenza ad intervento chirurgico nei prossimi giorni. I tempi di recupero verranno definiti a seguito dell’intervento.

Morgan, una delle anime di Bologna quest’anno, ha invece riportato una distorsione alla caviglia: “Tornerò più forte di prima” ha scritto l’americano su X. Verrà rivalutato nei prossimi giorni ma quasi sicuramente non ci sarà per il doppio turno di EuroLega di questa settimana contro ASVEl e Olympiacos.

