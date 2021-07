Virtus Bologna, vicinissimo il colpo Ekpe Udoh sotto canestro

Dopo i rumors dei giorni scorsi, la Virtus Bologna ha superato la concorrenza del Partizan Belgrado per Ekpe Udoh. Il centro nigeriano, 34 anni, nelle ultime due stagioni in Cina, sarebbe ora vicinissimo alle V Nere, secondo quanto riportato da Eurohoops.

Nelle scorse ore coach Sergio Scariolo aveva ammesso di aver ricevuto “qualche porta in faccia” sul mercato, evidentemente non da Udoh che per la prima volta competerà in EuroCup. Prima della Cina, il lungo aveva giocato al Fenerbahçe per un paio di stagione venendo nominato MVP delle Final Four nel 2017. Nei due anni di Eurolega, Ekpe Udoh ha mantenuto 12.3 punti e 6.5 rimbalzi di media.

Ekpe Udoh is near a deal with Virtus Bologna. The two sides are expected to finalize an agreement soon and the former #EuroLeague champions returns to the old content.

