Virtus Bologna, vicino il colpo Alen Smailagic

Alen Smailagic è il giocatore individuato dalla Virtus Bologna per sostituire Ante Zizic. Secondo quanto riportato da BasketNews, il club campione d’Italia sarebbe infatti in trattativa avanzata con il lungo serbo, nell’ultima stagione allo Zalgiris Kaunas. La Virtus pagherà un buyout al club lituano che a sua volta rimpiazzerà Smailagic con Azuolas Tubelis.

In carriera Smailagic ha all’attivo 28 partite NBA con i Golden State Warriors, prima del ritorno in Europa prima col Partizan Belgrado e poi con lo Zalgiris. Nell’ultima stagione il giocatore, 24 anni, ha segnato 8.1 punti di media in EuroLega.

Alen Smailagic is in advanced talks with Virtus Bologna, sources tell me and @Dave_Trebbi. — Donatas Urbonas (@Urbodo) July 5, 2025

Nelle scorse ore la Virtus ha inoltre ufficializzato la partenza di Andrejs Grazulis, che dopo una stagione deludente (l’ultima parte in prestito a Badalona) si trasferirà al Turk Telekom Ankara.