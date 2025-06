Il Barcelona guarda ancora in casa Virtus Bologna perché, dopo aver definito da tempo l’arrivo di Toko Shengelia, i blaugrana avrebbero avviato dei primi contatti anche con Will Clyburn, come riportato da Aris Barkas di Eurohoops.

Il club catalano, alla ricerca di un profilo esperto ma più sostenibile dal punto di vista economico rispetto a Jabari Parker (in uscita verso il Partizan Belgrado), avrebbe effettuato un primo sondaggio sull’ala statunitense. Clyburn, al momento, non ha accordi in essere con il Barça, ma l’interesse è concreto e potrebbe diventare qualcosa di più nelle prossime settimane.

Clyburn e Virtus Bologna: un addio possibile?

Arrivato alla Virtus Bologna con grandi aspettative, Will Clyburn ha chiuso la stagione di EuroLeague con 13.8 punti e 4.7 rimbalzi di media in appena 24 presenze. Le sue condizioni fisiche non sono state sempre ottimali, tanto che l’americano ha assistito dalla panchina alle ultime gare scudetto, vinte dalla Virtus.

Alla luce di queste difficoltà, e considerando il buyout importante inserito nel contratto del giocatore, la società bianconera potrebbe valutare una cessione, specialmente se dovesse arrivare un’offerta significativa da parte del Barça, che potrebbe proporre un contratto pluriennale. Una soluzione gradita anche al giocatore e al suo entourage, intenzionati a trovare una sistemazione dove chiudere al meglio la carriera.

Il dopo Parker in Catalunya passa da Bologna?

Con Jabari Parker ormai destinato al Partizan, il Barcelona ha bisogno di un’ala versatile e di esperienza per completare il roster e Will Clyburn della Virtus Bologna rappresenta una scelta interessante per esperienza e impatto offensivo, pur con qualche incognita fisica. Dopo Shengelia, un nuovo rinforzo dall’Emilia? Il mercato estivo EuroLeague è appena cominciato, ma i blaugrana sembrano avere le idee chiare.