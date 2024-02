Virtus Bologna, Zanetti: “Bello vincere lo Scudetto… ma l’obiettivo è la Coppa Italia!”

Massimo Zanetti, patron e presidente della Virtus Segafredo Bologna, ha parlato dopo la bella vittoria delle VuNere contro Scafati in vista della settimana che porta alle Final Eight di Coppa Italia, necessariamente un obiettivo per i bianconeri:

“La Coppa Italia è il primo obiettivo dell’anno? Assolutamente sì, io ho detto al nostro allenatore che l’obiettivo è la Coppa Italia. Lo Scudetto è bello vincerlo. Ma l’anno scorso la Coppa Italia ce la siamo mangiata, quest’anno molto probabilmente torneremo con Brescia in semifinale. Poi vedremo la finale. Sensazioni alla vigilia? Io li vedo forti, sono convinto che abbiamo la possibilità di farcela. Sono molto tranquillo. Anche nella partita con Monaco, che è tra le più forti… Se il canestro va dentro vinci, se va fuori no. Ma abbiamo fatto una grande partita. Io li vedo bene, forti, sono molto fiducioso. Questa è una squadra molto matura, seria e sono tutti molto legati, anche all’allenatore, e quella è la forza“.

Stiamo a vedere se davvero la Virtus Bologna di Massimo Zanetti riuscirà a portare a casa questo trofeo. Ricordiamo che si gioca a Torino da mercoledì a domenica, con una pausa venerdì.

