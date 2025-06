Virtus, la gioia di Daniel Hackett: “Riscattata l’amarezza dei secondi posti, adesso parliamo noi”

Grande gioia per Daniel Hackett dopo la conquista dello Scudetto con la Virtus Bologna.

Nelle dichiarazioni a caldo del play azzurro, raccolte da DAZN, la dedica ad Achille Polonara ma anche parole di riscatto dopo le critiche degli anni passati.

È stato un momento davvero intenso. Sentivamo il bisogno e il desiderio di fare qualcosa per Achi. Sta affrontando una situazione complicata, ma so che combatterà con forza, e noi siamo con lui. Questa vittoria è per lui. È anche un riscatto per tutto quello che questo gruppo ha passato. Abbiamo dovuto sopportare per anni l’amarezza dei secondi posti. La società ha sempre avuto pazienza con noi, e i tifosi ci hanno seguito ovunque, anche nei momenti più duri. Personalmente, la cosa che mi dà più gioia, alla mia età, è vedere ragazzi come Diouf e Akele vincere, Morgan migliorare, il gruppo diventare solido. Questa è una soddisfazione che va oltre qualsiasi trofeo. Dal punto di vista personale, mi considero molto fortunato. Ho giocato per grandi squadre e grandi allenatori, ma vincere qui a Bologna ha un sapore unico, soprattutto dopo tre estati passate a digerire delusioni in silenzio. Adesso possiamo dirlo con orgoglio: siamo campioni d’Italia.