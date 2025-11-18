Virtus-Maccabi, il sindaco Lepore: “Non ci sono le condizioni per giocare”

Continua a tenere banco a Bologna la polemica che circonda la sfida di EuroLega, in programma il 21 novembre, tra Virtus e Maccabi Tel Aviv. Per quella serata è prevista una manifestazione contro la partecipazione delle squadre israeliane alle competizioni europee, qualcosa di simile a quanto fatto il mese scorso a Udine in occasione di Italia-Israele valida per le qualificazioni al Mondiale di calcio. Se la Questura si era espressa positivamente nei giorni scorsi per disputare la gara regolarmente senza rischi, oggi il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha dato un pariere netto e contrario.

“Non si può mettere a soqquadro una città per una partita di basket: Virtus-Maccabi si deve svolgere, ma in un altro luogo e in un’altra data. Chiedo al ministro Piantedosi di ripensarci e domani in Comitato per l’ordine pubblico proporrò lo spostamento di nuovo al prefetto e al questore“ aveva dichiarato Lepore.

Parole alle quali il ministro dell’Interno Piantedosi, all’assemblea dell’Anci, aveva risposto dicendo che, secondo lui, non sussistono gli estremi per riprogrammare l’evento ma che il sindaco “potrebbe anche vietare la partita visto che non è privo di poteri”.

Oggi la nuova replica di Lepore: “Come sindaco della città voglio ribadire la mia forte preoccupazione per lo svolgimento della partita Virtus-Maccabi prevista al PalaDozza per il prossimo 21 novembre. Non ci sono le condizioni di ordine pubblico a mio avviso per gestire con serenità tale evento. I rischi per l’incolumità dei cittadini, i negozi e la città sono altissimi. Siamo ancora in tempo per spostare la partita ad altra data e altro luogo. Chiedo al Ministro Piantedosi di ripensarci per il bene di tutti. Si vogliono addebitare 200mila euro di costi di gestione dell’ordine pubblico al Comune di Bologna. Saranno presenti 5-10mila manifestanti da tutta Italia. Siamo ancora in tempo a spostare la partita ad altra data e altro luogo” ha dichiarato il sindaco all’Ansa.