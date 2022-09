Vittoria al cardiopalma della Grecia grazie ad una prestazione ‘mostruosa’ di Antetokoumpo

CROAZIA – GRECIA 85-89

(16-24, 14-22, 32-24, 23-19)

Partenza sprint per i croati che balzano subito sul 7-0 con le realizzazioni in sequenza di Herzonja e Bogdanovic; la Grecia ci impiega qualche minuto per carburare ma poi iniziando a salire d’intensità, soprattutto in fase offensiva, riesce a mettere il naso avanti andando addirittura sul +10 (12-22) con i canestri di Dorsey e della stella NBA Antetokoumpo. Negli istanti finali della prima frazione la Croazia trova due importanti canestri ad opera rispettivamente di Bogdanovic e Simon ricucendo leggermente il gap (16-24). Nel secondo quarto blackout da parte della Croazia che non riesce a contrastare lo strapotere fisico dei greci, commettendo anche tantissimi errori al tiro e numerose palle perse. La coppia Dorsey-Antetokoumpo è semplicemente devastante: il primo sembra davvero ispiratissimo dalla lunga distanza (2 triple in rapida successione) mentre Giannis fa la voce grossa nel pitturato ed è immarcabile in contropiede (21-40 ). La Croazia prova a reagire realizzando ben 3 bombe consecutive (due di Helizonja e 1 una di Smith) ma i greci rispondono immediatamente con in canestri di Calathes e ancora di uno scatenato Dorsey (già 20 punti a metà gara) fissando il risultato del primo tempo sul 30-46. La Grecia mantiene pressochè inalterato il vantaggio fino a metà del terzo periodo (45-62) ma poi quando la partita sembra ormai in cassaforte per gli uomini di Itoudis, accae l’imponderabile: la Croazia infligge un parziale di 17-2 grazie ad un strepitoso Simon (8 punti conditi da due triple consecutive) e ai canestri di Zubac e Smith. Agravanis e Antetokoumpo ridanno un po’di ossigeno a 10′ dal termine (62-70). L’ultimo quarto è davvero ricco di emozioni con la Grecia che prova a ‘riscappare’ (73-81) grazie agli splendidi canesri di Agravins e la tripla di Papanikolau ma la Croazia si riporta nuovamente sotto con Bogdanovic, Smith e Simon andando addirittura sul -2 (82-84). L’ultimo minuto si scatena letteralmente Antetokoumpo che realizza 2 schiacciate pazzesche in contropiede (la seconda alleyoop all’indietro su alzata al bacio di Calathes) dopo aver effettuato 2 altrettante stoppate regalando così il successo alla Grecia al termine di una partita bellissima.

Tabellini

Croazia: Bogdanovic 19, Gnjidic 0, Hezonja 10, Matkovic 2, Mavra 2, Perkovic 0, Prkacin 0, Ramljak 0, Saric 0, Simon 18, Smith 23, Zubac 11. All: Mulaomerovic

Grecia: Agravanis 11, G. Antetokoumpo 27, K. Antetokoumpo 0, T. Antetokoumpo 5, Calathes 4, Dorsey 27, Larentzakis 0, Lountzis 0, Papagiannis 0, Papanikolau 6, Papapetrou 3, Sloukas 3. All: Itoudis

Fonte: Fiba.Basketball