Vittoria al cardiopalma per Mantova che manda ko Ravenna dopo una rimonta incredibile

STAFF MANTOVA – ORASI RAVENNA 81-76



(27-17, 12-23, 11-15, 31-20)

Inizia la fase ad orologio per la Staff Mantova che tra le mura della Grana Padano Arena riceve Ravenna, partita valevole per la prima Giornata del Girone Azzurro. Partono subito forte i padroni di casa piazzando un parziale di 7-0 firmato da Maspero (tripla), Ceron e Weaver. Gli ospiti faticano parecchio a trovare la via del canestro e si sbloccano dopo ben 3 minuti di gioco con la bomba di Denegri. Mantova continua a giocare su ritmi elevati andando a segno ancora con Weaver, Veideman e Ghersetti (16-6). L’Orasi realizza un’altra bomba con Denegri e un gioco da 3 punti con Chiumenti (18-12) ma la Staff replica immediatamente con un bel movimento spalle a canestro di Ferarra a cui fanno seguito i bomboni di Cortese e Maspero e soprattutto di Bonacini sulla siren che decreta la fine dellla prima frazione spingendo i biancorossi sul +10 (27-17). Il secondo periodo si apre con la realizzazione di Ferrara ma Ravenna è viva e sigla ben 3 canestri consecutivi con Givens e Cinciarini (30-23). E’ un bel momento per i ravennati che continuano a segnare con Cinciarini (ben 6 punti in rapida successione conditi da una tripla) mentre la manovra dei virgiliani si fa sempre più farraginosa. Infatti dopo 2 pregevoli canestri rispettivamente di Weaver (schiacciata poderosa) e Cortese (bomba), Ravenna torna sotto prepotentemente con Simioni, Rebec e Oxilia (38-37) e negli istanti finali prima della pausa lunga, Venuto trova il guizzo vincente dalla lunga distanza che vale il sorpasso (39-40).

L’inizio del terzo quarto è totalmente in equilibrio con gli Stings che cercano di allungare grazie alle triple in sequenza di Ceron e Veideman e ai canestri di Ferrara e di capitan Ghersetti ma Ravenna rimane lì appiccicata (49-49). Gli utlimi 5 minuti sono veramente poveri di emozioni con diversi errori da ambo le parti; tuttavia gli ospiti siglano un mini parziale con ben 6 punti in rapida successione di Chiumenti che grazie alla sua esperienza guida e impartisce ordini preziosi ai suoi compagni (50-55). L’ultimo quarto è da thrilling con capovolgimenti di fronte incredibili e non adatto assolutamente ai deboli di cuore. L’Orasi vuole fare la voce grossa e gioca 3 minuti ad altissima intensità: Cinciarini ma soprattutto Rebec e Venuto firmano un devastante parziale di 5-15 che pare letteralmente tagliare le gambe ai biancorossi che sembrano disuniti e privi di energie (58-74). Ma è solo un’illusione perchè Mantova piano piano, alzando l’intensità soprattutto a livello difensivo, trova i canestri di Weaver e Cortese che danno coraggio agli uomini di coach Di Carlo quando sul cronometro mancano ormai 5′. Da questo momento in poi è Magic Moment per la Staff che trova un impressionante contro break di 16-0 grazie ai canestri iniziali di Ferrara, Ghersetti e alle triple pesantissime di Veideman e Maspero che valgono l’incredibile aggancio sul 74-74 a 40″ dal termine! Ravenna appare completamente sotto shock e non riesce più ad essere lucida nelle ultime azioni di gioco e pure a cronometro fermo sbagliando liberi importanti con Denegri che fa solamente 2/4 (74-76). Mantova invece è glaciale dalla lunetta con Veideman (2/2 e 76 pari). Nell’azione successiva Cinciarini non trova il bersaglio mentre Maspero spara dal centro una clamorosa bomba che vale il +3 (79-76) regalando ai biancorossi la prima vittoria nella fase ad orologio con Ghersetti che poi arrotonda definitivamente il risultato sull’81-76.

TABELLINI

STAFF MANTOVA: Ferrara 9, Ghersetti 10, Ceron 5, Weaver 11, Veideman 15, Bonacini 3, Maspero 12, Infante 0, Cortese 16. All: Di Carlo

ORASI RAVENNA: Givens 7, Chiumenti 11, Cinciarini 14, Rebec 13, Oxilia 4, Venuto 6, Denegri 17, Maspero 2, Simioni 2. All: Cancellieri