Vitucci: “Vittoria di squadra”

Le parole di coach Vitucci dopo la vittoria della sua Brindisi su Trieste.

“Una partita complicata, nel primo tempo abbiamo avuto difficoltà a rimbalzo difensivo cosa che abbiamo messo poi a posto nella seconda metà di gara. L’inerzia del match è sempre stata nelle nostri mani anche quando Trieste provava a rientrare. Potevamo muovere un po’ meglio la palla in attacco, nonostante i 93 punti fatti.

Per vincere senza il nostro leader – prosegue – c’è bisogno di ripartire responsabilità e tiri e questa squadra riesce a farlo con grande spirito collettivo, come già dimostrato a Treviso in campionato. Dobbiamo saper adattarci ad ogni situazione se vogliamo rimanere in alto ed oggi siamo stati bravi a farlo”.

La chiosa è su Harrison per il quale coach Vitucci nega ogni possibilità di recupero per tutto il weekend.