VL Pesaro, Caio Pacheco prossimo al taglio e ora si cerca un altro play

La VL Pesaro ha deciso di non proseguire il proprio rapporto con Caio Pacheco, playmaker brasiliano classe 1999. La favola del ragazzo sudamericano si interromperà prima ancora di cominciare perché i marchigiani si sono resi conto che non è pronto per giocare in Serie A. A riportare la notizia è stata Elisabetta Ferri de Il Resto del Carlino di Pesaro.

Naturalmente, vista la situazione di Caio Pacheco, ora la VL Pesaro deve trovare un nuovo playmaker e ciò non sarà semplicissimo perché mancano un paio di settimane all’inizio del campionato. Il mercato offre certamente degli spunti, tant’è che nelle ultime ore alla Vuelle è stato offerto un altro sudamericano, l’argentino Lucio Redivo, attualmente a Brindisi con un contratto a gettone al posto di Wes Clark. Tra l’altro, nonostante abbia il passaporto italiano, è nelle stesse condizioni di Demetrio, ovvero per metterlo in campo bisogna usare un visto da straniero.

Stiamo a vedere nel corso delle prossime giornate come si evolverà la situazione. Certo, Aza Petrovic non credeva di dover affrontare questa situazione al 23 di settembre. Sperava di poter cominciare il campionato e visionarlo in corso d’opera. Se la decisione è di tagliarlo subito, vuol dire che è stato fatto un enorme errore di valutazione.

