VL Pesaro: due nomi caldi per il ruolo di centro

La VL Pesaro di coach Jasmin Repesa sta vivendo sicuramente la miglior stagione degli ultimi anni: sempre relegata nelle ultime posizioni, in questa regular season viaggia con un record di 8 vittorie ed altrettante sconfitte, che valgono il sesto posto in classifica, alla pari di Trieste.

La dirigenza marchigiana si sta muovendo sul mercato per dare a coach Repesa un’alternativa valida a Tyler Cain sotto canestro e sarebbero due i nomi caldi per il ruolo di secondo centro: secondo quanto riporta il giornalista polacco Wojciech Malinowski, il favorito in questo momento è Ivica Radic, già visto in Italia con le maglie di Venezia, Fortitudo Bologna, Reggio Calabria e Ferentino, attualmente in forza all’Anwil Wloclawek, con cui sta disputando anche la FIBA Europe Cup.

Il secondo nome, che al momento rappresenta solo un’alternativa, è quello di Josip Sobin, giocatore dello Stal Ostrów Wielkopolski, la passata stagione in Italia con la maglia della Vanoli Cremona.

Nasilają się plotki o odejściu Ivicy Radicia z @Anwil_official zatem dwa słowa ode mnie – ja słyszałem, że jest temat przejścia do włoskiego Pesaro (bilans 8-8 w Serie A), gdzie chce go trener Jasmin Repesa (podobno chciał też Josipa Sobina). Czekam na rozwój sytuacji… #plkpl — Wojciech Malinowski (@stingerpicks) January 30, 2021

