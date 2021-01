VL Pesaro, scoperto un nuovo positivo al Covid-19 nel Gruppo Squadra

La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro comunica che nel Gruppo Squadra è stato riscontrato un positivo. Il soggetto si trova in isolamento. Il team, come da protocollo in corso, nella mattinata di domani prima dell’allenamento e della partenza per Sassari si sottoporrà al tampone rapido.

Fonte: ufficio stampa VL Pesaro

