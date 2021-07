Vlado Micov ha ricevuto un’offerta per tornare in patria

Il Partizan Belgrado “fa la spesa” in casa Olimpia Milano. Dopo aver convinto Kevin Punter con una ricca offerta, i serbi sembrano aver messo nel mirino anche Vlado Micov, che ha salutato i meneghini al termine della stagione.

Micov perciò potrebbe raggiungere proprio Punter al Partizan, ritornando in patria nella squadra che tifa fin da bambino. A svelare la notizia è stato lo stesso giocatore.

Ci sono stati dei contatti che al momento non sono concreti però ho ricevuto una loro offerta. Sono sempre stato tifoso del Partizan e andrei volentieri a giocarci, non m’interessa dei soldi perché non andrei nella mia squadra del cuore per lo stipendio. Sto seguendo il loro mercato, so che alcuni giocatori sono andati via e che è arrivato Kevin ma dico sinceramente che al momento ho anche altre offerte.