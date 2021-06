Vlado Micov lascia l’Olimpia Milano

L’Olimpia Milano esprime tutta la sua riconoscenza e gratitudine a Vlado Micov per quattro eccezionali stagioni trascorse insieme, durante le quali ha vinto uno scudetto, tre Supercoppe e una Coppa Italia oltre ad aiutare la squadra a raggiungere le Final Four di EuroLeague per la prima volta dopo 29 anni. Vlado Micov tre volte ha segnato il canestro della vittoria in maglia Olimpia ed è il primo realizzatore nella storia del club in EuroLeague, secondo solo a Bob McAdoo includendo la Coppa dei Campioni.

Il suo posto nella storia della società è assicurato, ma oltre le vittorie e la qualità di pallacanestro esibita, Vlado Micov è stato quotidianamente, in campo e fuori, un modello di serietà, impegno e professionalità il cui esempio resterà patrimonio dell’Olimpia. Nel momento in cui le nostre strade si dividono, a nome di tutto il popolo biancorosso desideriamo rivolgere a Vlado e alla famiglia tutto il meglio possibile per il futuro.

Ufficio Stampa Olimpia Milano