Volete vedere on demand gli ultimi minuti di Virtus Bologna-Milano? Su RaiPlay non si può

La partita dell’anno tra Virtus Bologna e Olimpia Milano è terminata da pochi minuti e ha fatto molto discutere la scelta della Rai di non trasmettere in diretta su Rai 2 ma su RaiSport gli ultimi 2 minuti e 30 della sfida per lasciare spazio a Rai Parlamento.

Naturalmente non tutti hanno avuto la possibilità di vederla in diretta e, qualora qualcuno la volesse rivedere on demand senza spoiler, non potrà mai sapere il risultato finale della contesa perché su RaiPlay, al momento, è stato caricato il video di Rai 2, che appunto non comprende gli ultimi 2 minuti e 30 secondi e le interviste postpartita.

Qui il link al match.

Il nostro consiglio è di andare su Eurosport Player, lì li potrete vedere e potrete scoprire il risultato della tanto attesa partita tra due delle migliori compagini del nostro campionato.

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.