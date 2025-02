Vuoi andare a cena con Adrian Wojnarowski o compare il suo iPhone usato per il mercato NBA? Ora puoi

Adrian Wojnarowski, probabilmente il giornalista sportivo più popolare nello sport americano, ha annunciato il proprio ritiro l’estate scorsa, accettando il posto di dirigente delle squadre sportive di St. Bonaventure University, sua alma mater. È stata la fine di un’era per il mercato NBA che ora ha un solo dominatore: Shams Charania, tra l’altro allievo dello stesso Woj ai tempi di Yahoo!Sports.

Nelle ultime ore Woj ha fatto nuovamente parlare di sé per un’iniziativa che ha lanciato: “BREAKING: le Woj Bombs sono storia, ma ora puoi esserne parte. Acquista gli iPhone che ho utilizzato per annunciare le trattative più importanti nel basket. Usa il link per fare un’offerta per i miei iPhone originali, per i miei accrediti del Draft, per venire a cena con me e molto altro per aiutare a supportare il fondo NIL di St. Bonaventure” ha scritto l’ormai ex giornalista.

BREAKING: Woj Bombs are history, but now you can be a part of them. Own the iPhones I used to report the biggest stories in basketball. Use link to bid on my original iPhones, NBA Draft credentials, dinner with me and more to help support @BonniesMBB NIL: https://t.co/9wVu32PXeV — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 24, 2025

Si tratta di una raccolta fondi per la sua università, mettendo all’asta vari cimeli raccolti negli anni da insider NBA. Se si visita il sito linkato, si trovano vari modelli di iPhone utilizzati da Adrian Wojnarowski: quello con il quale ha twittato le trade per Kawhi Leonard e Paul George attualmente riporta 450$ come offerta più alta. Quello utilizzato per annunciare la sospensione della stagione NBA a causa del Covid-19 sta invece sui 750$. C’è poi la possibilità di andare a cena con Woj oppure di fare una videochiamata con lui. Il ricavato finirà nel fondo NIL (name, image, likeness) dell’ateneo, con il quale tra le altre cose vengono pagati gli sportivi.