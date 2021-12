Vuoi vedere Curry infrangere (forse) il record di triple? Devi pagare almeno 600 dollari a biglietto

Questa notte Steph Curry – probabilmente – diventerà il giocatore con più triple realizzate nella storia dell’NBA. Ma i prezzi degli ultimi biglietti rimasti per la partita tra New York Knicks e Golden State Warriors sono improponibili. Per vedere il match sostanzialmente dalla piccionaia devi spendere almeno 600 dollari. Assurdo.

this is ludicrous – 2 get-in tickets left at $560 (with fees) and then it’s pretty much $600+ across the board. pic.twitter.com/VUZA04k1vW — Rob Perez (@WorldWideWob) December 14, 2021

Quello che secondo noi è davvero inspiegabile è che i biglietti rimasti al Madison Square Garden sono a decine di metri dal campo e probabilmente la gara si vedrebbe meglio davanti a un 55 pollici. Anzi, sicuramente, non probabilmente, se dobbiamo essere onesti. Però il ricordo di quella serata ti permette di fare follie per vedere male il tutto.

Ci auguriamo per tutti coloro che hanno fatto un mutuo per andare a vedere il match di stanotte che quanto meno riesca a superare questo benedetto record. Perché oltre al danno ci sarebbe anche la beffa perché avrebbero spesso centinaia di dollari per non vedere quello che avrebbero potuto vedere.

Curry deve segnare solo due triple per superare Ray Allen. Per Steph è come bere un bicchiere d’acqua. Però certamente c’è molta pressione su di lui perché si tratterà di un traguardo storico e che forse nessuno riuscirà mai a superare. Un po’ come i 100 punti di Wilt Chamberlain.

La palla a due del match tra Knicks e Warriors è fissato per l’1 e 30 ora italiana. Tutti collegati per vedere se il fenomeno dei Golden State Warriors riuscirà in questa impresa questa notte oppure dovremo aspettare ancora un altro match.

