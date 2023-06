Vuole tornare a giocare dopo una sincope, muore durante la visita medica

Tragedia a Santo Domingo, è morto Óscar Cabrera.

Il giocatore dominicano stava tentando di tornare in attività dopo un problema accusato nel 2021. Cabrera, infatti, ha avuto una sincope mentre giocava una partita della quarta serie spagnola con la maglia di Santander. L’atleta stava effettuando una rimessa quando è caduto faccia avanti per quello che è stato classificato come un semplice calo di pressione. Cabrera si era ripreso già prima di lasciare l’impianto in barella per essere poi portato in ospedale.

Da quel momento però non aveva più giocato, quanto meno a livello professionale. Voleva tornare in campo nel suo Paese natio e per questo motivo si stava sottoponendo alle visite mediche di rito. Proprio durante uno di questi controlli, però, ha avuto un infarto che gli è risultato fatale.

Se ne va così, nel modo più tragico, un giocatore di 28 anni che si era formato nei college americani per poi giocare in patria e in diversi Paesi del Sud America, prima dell’avventura spagnola di cui sopra.