Wade e LeBron insieme a Miami fu frutto di un piano dei due amici?

Dwyane Wade e LeBron James non hanno mai avuto un piano predeterminato per collaborare con i Miami Heat nel 2010. È successo e basta. Ha anche cambiato il panorama dell’intero campionato e ha portato a non meno di due titoli NBA per i Big 3 degli Heat.

Parlando in un recente episodio del podcast Point Forward con Andre Iguodala ed Evan Turner, Wade ha parlato di come è nata la sua collaborazione con LeBron. Secondo Wade himsef, non avrebbe mai immaginato di giocare al fianco di LeBron prima che James portasse effettivamente i suoi talenti a South Beach nell’estate del 2010:

“Non avrei mai pensato che avremmo giocato insieme. Non mi era mai passato per la testa. Giocare agli All-Star Game, alle partite estive e alle Olimpiadi, questa è una cosa, ma giocare insieme la stagione NBA da 82 gare è molto diverso. Sai quanto sia difficile pensare di giocare con un altro ragazzo che vuole tantissimo la palla come lui”.

A quel tempo, la mossa di LeBron di unirsi a un’altra superstar nella stessa squadra era praticamente senza precedenti. Anche lo stesso Wade non pensava che sarebbe stato possibile. Ma lo ha fatto. James ha deciso di voltare le spalle ai suoi amati Cleveland Cavaliers per formare uno dei trii più dominanti nella storia della lega a Miami con Dwyane Wade e Chris Bosh. Il resto, come si suol dire, è storia.

“Fino alla free agency del 2010 non avevo mai pensato che avremmo potuto giocare insieme”, ha continuato. “Molte persone pensano che siamo stati dei rivoluzionati, vorrei che fossimo così intelligenti. Ho sentito dire che progettavamo questo piano dal 2004, ma non siamo così intelligenti”.

